Nessun distanziamento e niente mascherine a Salerno, proteste da Napoli: "Lo fate soltanto qui?"

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, Diego De Luca, ha commentato su Twitter il match di ieri sera tra Salernitana e Atalanta, sottolineando la disposizione dei tifosi granata allo stadio Arechi, facendo notare come manchino totalmente distanziamento e, in molti casi, anche l'uso delle mascherine.

"Vedo i tifosi in Salernitana-Atalanta senza mascherina o distanziamento. Immagino senza rispetto del posto assegnato. Ma siamo tutti in Italia o i provvedimenti arrivano solo qui? Addirittura pare che Napoli e Salerno siano nella stessa regione, bagnate dallo stesso mare".

La polemica nasce a causa di varie multe comminate dalla questura di Napoli ai tifosi presenti allo stadio Maradona in Napoli-Venezia, rei di non aver rispettato le norme anti-Covid. Multe, a quanto pare, emanate soltanto verso i tifosi del Napoli e non di tutte le altre squadre italiane, che pure violano tali normative.

— Diego De Luca (@DiegoDeLucaTwit) September 18, 2021