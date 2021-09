Bomba dall'Inghilterra, Cavani scontento al Manchester United: occasione per tornare in Serie A

Nonostante manchino vari mesi, potrebbe presto accendersi il calciomercato in vista di gennaio. Sono tanti, infatti, i calciatori che non hanno cambiato squadra in estate e forse se ne stanno già pentendo. Uno di questi potrebbe essere Edinson Cavani.

Infatti, secondo quanto filtra oltre manica, l'attaccante sarebbe scontento della sua permanenza al Manchester United. La conferma arriva da Dimitar Berbatov, ex giocatore proprio dello United, che a 'Betfair' ha assicurato: “Cavani non è felice. Ha disputato un'ottima prima stagione e ora però ha perso posizioni nelle gerarchie di Solskjaer, oltre ad aver ceduto il suo numero di maglia" (ha dato la 7 a Cristiano Ronaldo, ndr).

Ecco allora che Cavani potrebbe rivelarsi un'occasione importante per i club, anche della Serie A, già a gennaio. Oltre al Napoli, a cui Cavani è legato da un profondo affetto, attenzione all'ipotesi Juventus. I bianconeri sono a caccia di rinforzi in attacco dopo la cessione di Ronaldo e il Matador potrebbe fare a caso di Allegri. L'ostacolo potrebbe essere rappresentato dall'elevato ingaggio del calciatore.