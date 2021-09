Daka: "Non sono abbastanza soddisfatto per il risultato"

L'attaccante del Leicester, Patson Daka, ha parlato ai microfoni di UEFA.com e ha commentato il match di stasera contro il Napoli.

"Non sono abbastanza soddisfatto per il risultato, ma, guardando i lati positivi, sono contento di aver messo minuti nelle gambe, è molto importante per me. È bellissimo giocare davanti ai nostri tifosi, l'atmosfera è stata fantastica".