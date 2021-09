De Maggio: "Appena tornerà in forma sarà schierato titolare da Spalletti. Non uscirà più dal campo"

Il giornalista Valter De Maggio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli commentando l'operato della squadra partenopea in sede di calciomercato. Ecco quanto evidenziato:

"Ho una convinzione molto forte, ovvero che appena un calciatore del Napoli tornerà al pieno della forma, Spalletti non lo toglierà più dal campo: mi riferisco a Juan Jesus nel ruolo di terzino sinistro. Non me ne voglia Mario Rui, ma sono convinto che appena l'ex Roma sarà al top, Spalletti non ci rinuncerà più.

All'inizio ero dispiaciuto per il mancato arrivo di Emerson Palmieri, ma bisogna fare i complimenti al Napoli e a Giuntoli. È riuscito a fare mercato con 400mila euro prendendo Juan Jesus e Anguissa".