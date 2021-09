Salta la prima panchina in Serie A, esonerato Di Francesco! Tre candidati al suo posto: i nomi

Stando a quanto riportato dall'esperto collega di calciomercato, Gianluca Di Marzio, l'Hellas Verona avrebbe esonerato Eusebio Di Francesco dopo l'ultima, infelice, uscita contro il Bologna.

Nessun punto raccolto in tre partite disputate per gli scaligeri che ora si muovo per trovare il sostituto: uno di questi potrebbe essere Rolando Maran che conosce bene l'ambiente avendo allenato ai tempi il Chievo Verona.

Gli altri due nomi sono quelli di Nicola e di Iachini.