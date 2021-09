La Roma studia il colpo per gennaio, Mourinho punta un ex obiettivo del Napoli

Parte bene la Roma in questo avvio di Campionato collezionando tre vittorie su tre come Napoli e Milan. Prendendo ispirazione dagli azzurri, secondo la Gazzetta dello Sport, José Mourinho già pensa al mercato di gennaio puntando gli occhi su un ex obiettivo dei partenopei.

Si tratta di Zakaria, centrocampista del 'Gladbach classe '96 in scadenza di contratto nel giugno 2022. Un buon colpo che impreziosirebbe la mediana giallorossa come richiesto dal tecnico portoghese.