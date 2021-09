Infortunio Insigne, le condizioni in vista di Leicester e Udine

Continuano a destare preoccupazione le condizioni di Lorenzo Insigne in vista della doppia trasferta di Leicester ed Udine.

Il capitano, uscito anzitempo dal terreno di gioco nella sfida contro la Juventus, dagli esami strumentali eseguiti, ha riportato soltanto una forte contusione al ginocchio destro.

Ieri ancora allenamento differenziato all'SSC Napoli Konami Training Center di Castel Volturno; lo staff di Spalletti e lo stesso mister predicano calma per non rischiare di aggravare ulteriormente la situazione.

Soltanto domani, alla vigilia del match, Luciano Spalletti deciderà se convocare o meno il giocatore per la trasferta in Inghilterra: laddove non dovesse esser così, il Capitano proverà a recuperare per la trasferta di Udine.