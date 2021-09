Mughini: "Il Napoli ha maciullato la Juventus"

Il giornalista Giampiero Mughini è intervenuto negli studi del programma Pressing su Italia 1. Ha parlato della sconfitta della Juve a Napoli, commentando con parole dure l'errore del portiere bianconero Szczsney in occasione dell'1 a 1 di Politano, e in generale tutti gli errori del polacco in queste prime tre giornate. Di seguito le sue parole:

“Non ho mai visto uno dei più grandi portieri al mondo che in tre giornate fa tutte queste por**te. L’ultima la respingeva anche un ragazzetto, è incredibile. L’ha adagiata nei piedi di Politano perché non sapeva cosa fare”.

“E dire che avevo buoni presentimenti quanto a questa terza partita di campionato, nella quale la Juve le ha poi buscate dal Napoli. C’era una squadra che ne maciullava un’altra, quelli con la maglia azzurra che maciullavano quelli con la maglia bianconera".

"Ho letto da qualche parte, e sono d’accordo, che in questo nostro torneo di Serie A le squadre candidate alla vittoria siano almeno sette. In questo momento mi è difficile credere che la Juve faccia parte di quella truppa. Per fortuna il campionato è talmente lungo da potermi smentire in tutta facilità. Amen“.