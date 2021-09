Spalletti: "Vittoria non netta ma meritata, dobbiamo giocare meglio"

Durante il post partita di Napoli-Juventus, è intervenuto ai microfoni di DAZN Luciano Spalletti. L'allenatore dei partenopei ha commentato la vittoria e parlato di alcuni suoi calciatori. Di seguito le sue parole:

"Alla fine del primo tempo si tenta sempre di dire qualcosa o fare qualcosa. Quello che diventa fondamentale però sono le reazioni dei calciatori, nessuno ti consegna a casa quello che vuoi se non reagisci o fai qualcosa di diverso. Sennò poi le cose continuano come erano iniziate. Nel secondo abbiamo messo quel trequartista in più, Ounas, giravamo palla a tre, e lì qualche sbocco lo abbiamo trovato. Però poi è stata la pressione in generale che ha determinato che ci fossero questi errori, sia da parte nostra che da parte loro".





"Koulibaly? Diventa troppo facile rispondere, lo sapete anche voi. È una roba da dover vedere toccare da vicino. Lui fa sempre quei due tre punti in più dell’altro. Passa sempre davanti a tutto, ha la forza di essere il comandante di una squadra da un punto di vista di personalità e di spessore. Veramente un grande uomo, Koulibaly".



"Il problema è che siamo quello che si fa, non quello che si dice. Anche io c’ho le bellissime intuizioni e le bellissime idee, poi bisogna prenderle ed eseguirle e diventarne esecutori. La bravura dell’allenatore è quella. Anche io voglio vincere la Champions, ma prima bisogna andarci. Ho trovato una squadra che vuole confrontarsi e giocare. Alla fine del primo tempo c’era da fare qualcosa in più, loro sono stati d’accordo. La Juventus abbassava la punta a 20 metri dall’area di rigore per cui non ci rimaneva spazio sulla trequarti per poter fare passaggi. Avere quei due a metà strada gli ha iniziato a dare fastidio, infatti abbiamo battuto tanti calci d’angolo. Noi però dobbiamo giocare meglio, possiamo farci tutti i complimenti che ci pare. Senza che sia stata una vittoria nettissima la squadra ha meritato. Nella costruzione dell’azione bisogna fare meglio e Manolas è uno di quelli che deve migliorare tanto".





"Un po’ per l’Europeo, un po’ per le nazionali che te li riportano via secondo me ci sono ancora passi davanti importanti da fare. Aver preso Anguissa è fondamentale, ci da qualità che non avevamo. Devo dare qualcosa di più a questa squadra. Abbiamo ripreso il buon lavoro fatto da Gattuso. Si cerca di mettere quel contrasto in più, cercare di non andare in confusione. Ci si affoga in un bicchiere d’acqua. Tante note positive, tra cui Ospina che torna bene. Con altre posizioni puoi farli giocare entrambi se hai due top, con i portieri non puoi e rischi di rovinarne uno. Ospina invece si è rimboccate le maniche e ha dimostrato di poter fare bene. Il gruppo è fantastico".