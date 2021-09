Applausi per un azzurro: "Ha preso per la gola la Juve e l'ha stritolata"

Umberto Chiariello, noto giornalista partenopeo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Canale 21. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Avevo sperato in una mossa coraggiosa da parte di Spalletti prima della Juventus. Non volevo Elmas sottopunta, ma Ounas dietro Osimhen. A Dimaro avevo visto che quei due combinavano molto bene perché Ounas ha l'argento vivo addosso. Spalletti questo coraggio non lo ha avuto e il Napoli ha fatto tanta fatica, ma nello spogliatoio Elmas è rimasto lì e con Ounas il Napoli ha preso per la gola la Juventus, l'ha stritolata. Il Napoli del secondo tempo diverte e piace. Bisogna osare in questo campionato senza padroni".