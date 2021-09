Sorride Spalletti, il Napoli può ritrovare un elemento importante per la gara con la Juve

Come si legge dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, vengono alimentate le speranze sul recupero di Piotr Zielinski in tempo per il match di sabato sera contro la Juventus. Questo perché il polacco ha lavorato interamente in gruppo e gli esami hanno scongiurato dei problemi.

Va detto che Zielinski adesso dovrà ancora crescere di condizione, ma i segnali positivi potrebbero portare a una sua convocazione per la gara contro la Juve. Semplicemente, il polacco dovrebbe partire dalla panchina, pronto a subentrare qualora Spalletti lo ritenga opportuno.