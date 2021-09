SKY - Osimhen atteso a Roma nelle prossime ore: resterà nella Capitale

Il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare stessa, dando gli ultimi aggiornamenti sui rientri dei giocatori del Napoli dalle rispettive nazionali. Si è soffermato in particolare sulle situazioni legate a Ospina e Osimhen. Di seguito le sue parole

“Ospina rientrerà a Napoli domani sera, ma non sarà l’unico. Victor Osimhen è atteso a Roma in queste ore e resterà lì".

"Di fatto svolgerà un solo allenamento in quanto, domani mattina, lui, Elmas e Rrahmani sono attesi da questioni burocratiche per avere i visti per l’estero. In Inghilterra resta l’obbligo di quarantena per chi arriva da paesi inseriti nella ‘lista rossa’. Osimhen e Ospina fanno parte di questi paesi".

"La questione è aperta e in divenire. L’Uefa e la Fifa sono in contatto. L’Uefa garantisce, ma serve un’autorizzazione scritta da parte del Governo Inglese per evitare casi come quello di Brasile-Argentina. Osimhen, dunque, svolgerà solo la rifinitura prima di Napoli-Juve”.