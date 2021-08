UFFICIALE - Anche Gaetano lascia il Napoli: il centrocampista torna alla Cremonese

Altra cessione in prestito in casa Napoli, dopo le insistenti voci degli ultimi giorni, via anche Gianluca Gaetano. Dopo l'addio di Machach e Palmiero, ai saluti anche il centrocampista cresciuto nella Primavera azzurra.

Torna nuovamente alla Cremonese dunque Gaetano, il giovane napoletano ha dimostrato le sue capacità e molto probabilmente l'auspicio del Napoli è che questo sia l'anno della sua consacrazione, così da poter restare poi in maglia azzurra.