Napoli, risolta la questione nazionali

Il Mattino, nella sua edizione odierna, affronta il discorso sulla convocazione dei nazionali.

De Laurentiis, nei giorni scorsi, si era rifiutato di mandare i suoi tesserati all'estero, in quanto per determinate nazioni, c'è l'obbligo di quarantena una volta rientrati, e i calciatori avrebbero così dovuto saltare la sfida contro la Juventus al Maradona.

Questa situazione si è, fortunatamente, risolta positivamente.

Non ci sarà nessun obbligo di quarantena per i nazionali, in quanto saranno isolati con i loro connazionali durante queste due settimane; basterà un tampone negativo al rientro per poter giocare contro la Juventus.

Inoltre arrivano notizie positive dal fronte Lozano e Zielinski, rispettivamente Messico e Polonia hanno scelto di non convocare i due calciatori, consentendogli di recuperare a pieno dagli infortuni. Scelta molto apprezzata dal Napoli.