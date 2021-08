UFFICIALE - Diramata la lista dei convocati del Genoa: ancora out il nuovo acquisto

Domani ore 18:30 il sarà ospite del Genoa per la seconda giornata di Serie A, gli azzurri dopo il successo casalingo ottenuto contro il Venezia, cercano il bis al Ferraris. Gli uomini di Ballardini hanno invece perso per 4-0 all'esordio e cercano i primi punti del loro campionato.

Il tecnico rossoblù ha diramato la lista dei convocati, oltre all'assenza dei neo arrivati Maksimovic e Caicedo, non ci sarà neanche Franco Vazquez, l'ex Palermo non è ancora pronto e non prenderà dunque parte al match contro il Napoli.

Questi i convocati della compagine genoana: