Juventus-Empoli 0-1: Mancuso regala il successo ai toscani, rinviata la prima vittoria per i bianconeri!

Si è da poco concluso il match tra la Juventus di Max Allegri e l'Empoli di Andreazzoli valido per la seconda giornata di Serie A. I bianconeri non riescono a trovare ancora il primo successo stagionale, dopo il pareggio di Udine infatti arriva la prima sconfitta in campionato per 0-1 contro i toscani neo promossi.

Il vantaggio dell'Empoli è stato siglato nel primo tempo da Mancuso ed è durato per tutto il resto del match. Niente da fare per i bianconeri che hanno cercato più volte la via del gol non riuscendo però ad impensierire la compagine empolese. La Juventus ora dovrà affrontare il Napoli dopo la sosta, situazione che sembra essere decisamente complicata con un solo punto ottenuto nelle prime due giornate di campionato.