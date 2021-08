FOTO - Niente Armani per le giovanili del Napoli, vestiranno con altre magliette!

I ragazzi delle giovanili del Napoli non vestiranno Armani come la prima squadra e la Primavera ma indosseranno lo sponsor tecnico della Legea sulle loro maglie da gioco. Non si sa ancora se si tratterà di una scelta definitiva valida per tutta la stagione, al momento però i giovani del Napoli giocheranno con delle divise diverse.

Stando alle voci, le maglie della Legea al momento saranno utilizzate sia per l'allenamento che per le partite ufficiali delle competizioni a cui parteciperanno i ragazzi delle giovanili azzurre.

Ecco la foto delle magliette Legea delle giovanili del Napoli:

Le maglie Legea delle giovanili del Napoli.



