Iezzo: "Via Manolas? Al fianco di Koulibaly ci vorrebbe un Albiol!"

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni di "Radio Goal" su Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato

"È sempre emozionante incominciare una nuova stagione, ci sono sempre molte aspettative e si vuole sempre partire col piede giusto. Sono sicuro che il Napoli arriverà pronto per il debutto contro il Venezia. Tra le due squadre c’è un abisso su tutto, sia tecnico che tattico e penso che il Napoli abbia possibilità molto alte di portare a casa il risultato.

Ho molte perplessità su come l’Olympiakos possa gestire un’ingaggio come quello di Manolas, io credo che il greco resterà a Napoli. Lui con Koulibaly ha formato una coppia affiatata, anche se insieme non sono proprio una coppia ideale perché sono entrambi molto fisici, come diciamo da molto tempo al fianco di Koulibaly ci vorrebbe un giocatore più tecnico tipo Albiol".