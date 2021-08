Dalla Spagna, un top club si fionda su Insigne: le ultime

Secondo quanto riportato dalla stampa iberica l'Atletico Madrid punta ad ingaggiare il capitano azzurro da svincolato nel 2022. Per il momento il Napoli resta con il fiato sospeso per capire quale sarà il destino di Lorenzo Insigne, che ha il contratto in scadenza tra un anno ed è al centro di mille voci di mercato.

Intanto l'ultima arriva dalla Spagna tramite l'edizione online di As: "L'Atletico si lancia su Insigne. Il fantasista è stato avvisato: in caso di mancato prolungamento ci sarà un'importante offerta dei 'Colchoneros' sul tavolo".

Dunque "un nuovo possibile caso Donnarumma" scrive il quotidiano madrileno, riferendosi al passaggio del portiere azzurro dal Milan al Psg.

Anche l'Inter e l'Arsenal monitorano la situazione ma finora non hanno avviato trattative, consapevoli che De Laurentiis lo considerava intoccabile e che Insigne non voleva lasciare la sua città. Ma ora lo scenario è cambiato e se le parti non si riavvicineranno nei prossimi mesi, presto inizierà la corsa per ingaggiarlo a parametro zero.