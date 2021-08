Vieira vicino al trasferimento allo Sheffield, si riapre la pista per Berge al Napoli

Quasi fatta per l'arrivo di Ronaldo Vieira allo Sheffield Utd, il calciatore in forza alla Sampdoria, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Secolo XIX, sarebbe pronto a trasferirsi in Inghilterra per la prossima stagione.

Questa operazione di mercato in entrata delle "Blades" potrebbe liberare il centrocampista norvegese, Sander Berge, che è stato a lungo un obiettivo di mercato del Napoli.