Spalletti blocca la cessione di Gaetano ma il futuro sarà alla Cremonese: i dettagli

Alfredo Pedullà ha parlato sul proprio sito di Gianluca Gaetano in ottica mercato. Il talento del Napoli ha lasciato un bel ricordo alla Cremonese che vorrebbe riaverlo in prestito dal Napoli. Difficile che il centrocampista offensivo resti a Napoli ma per il momento Luciano Spalletti blocca la cessione.

L'impressione è che Gaetano torni a Cremona, si attende soltanto il via libera del tecnico di Certaldo che lo vuole trattenere in ritiro. Nel frattempo la dirigenza azzurra studia come blindare il classe '00, il Napoli gli proporrà il rinnovo del contratto e poi lo lascerà partire. Su di lui si registra anche l'interesse del Crotone ma la Cremonese è avanti nelle scelte del giocatore.

Dunque il futuro prossimo di Gianluca Gaetano sembra lontano da Napoli, il club azzurro aspetterà con pazienza il momento in cui sarà pronto alla massima serie.