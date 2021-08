Sono già buoni i rapporti tra Insigne e Spalletti: il capitano lo farà oggi stesso

Oggi 3 agosto sarà il giorno del ritorno di Lorenzo Insigne a Castel Volturno da campione d'Europa. Oggi, il capitano del Napoli avrà il suo primo incontro ufficiale col suo nuovo allenatore Luciano Spalletti. Entrambi si sono sentiti un paio di volte per telefono, ma all'SSC Napoli Konami Training Center i due parleranno per la prima volta faccia a faccia.

Secondo quanto informa nella sua edizione odierna La Gazzetta dello Sport, Insigne confermerà la sua volontà di restare il capitano del Napoli, anche sotto la guida del nuovo allenatore. Spalletti non potrebbe essere più felice di ciò, poiché gli ribadirà la centralità del suo ruolo nel proprio progetto tecnico.