Continua la ricerca del centrocampista, due i nomi sulla lista di Giuntoli

L'edizione odierna di TuttoSport parla dei nomi papabili per il centrocampo del Napoli. Secondo il quotidiano i nomi sulla lista di Giuntoli sarebbero quelli di Zakaria e Camara. Ecco quanto evidenziato:

"Il primo è quello di Denis Zakaria ventiquattrenne svizzero di proprietà del Borussia Monchengladbach e per il quale servirebbero 24 milioni di euro. Lo svizzero è il preferito per l’1.90 di altezza e per una fisicità di cui è carente il centrocampo partenopeo. Subito dopo c’è Mady Camara ventiquattrenne guineano che l’Olimpiacos cede in cambio di 15 milioni di euro. Unico problema anche lui come Koulibaly e Osimhen potrebbe partire a gennaio per partecipare alla Coppa d’Africa".