Bucciantini: "Non riesco ad immaginare un Insigne via da Napoli, nessuno come lui negli ultimi anni"

Marco Bucciantini, giornalista ed opinionista Tv, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato:

“Bisogna accettare che uno dei due dovrà fare un passo indietro, il calcio ora sta pagando una cattiva gestione in passato che con la pandemia si è aggravata ancora di più. I calciatori devono accettare che il mondo è cambiato, è un discorso che va oltre i gol fatti o le prestazioni offerte, e facile dire che dipenda solo da Insigne, ma, non abbassare i costi di lavoro del calcio significa vivere in un mondo profondamente sbagliato. Ridurre i costi del calcio deve essere l’obiettivo degli addetti ai lavori. Bisogna conservare il sistema fare in modo che esista ancora nei prossimi anni.

Io non posso immaginare un Insigne che vada via da Napoli, non posso immaginare che De Laurentiis e Spalletti non prendano in considerazione i numeri negli ultimi anni di Lorenzo che ha raggiunto la doppia cifra nei gol ed è stato il miglior 11 statisticamente, ovvero come 11 intendo dire il suo ruolo in campo non in posizione di prima punta".