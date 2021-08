Chievo vicino all'esclusione definitiva dalla Serie B: il Napoli mette gli occhi su un gioiellino gialloblù

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Napoli avrebbe messo nel mirino il gioiellino del Chievo Verona Samuele Vignato.

Il Chievo infatti al momento è escluso dal campionato di Serie B e dunque in attesa del ricorso al TAR tantissime squadre hanno puntato gli occhi sui giocatori più talentosi della formazione gialloblù. Su Vignato, oltre al Napoli, ci sono gli occhi di Inter, Milan e Juventus in Italia, oltre alle big europee come Barcellona e Bayern Monaco. Un'outsider potrebbe essere anche il Bologna di Mihajlovic, dove gioca il fratello del talento del Chievo.