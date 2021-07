Pedullà: "Importante novità sul giovane Zanoli. Contini al Crotone potrebbe saltare per un motivo"

Il giornalista ed esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, nel corso di "Sportitalia Mercato" ha parlato del futuro di Alessandro Zanoli e Nikita Contini, due giovani calciatori del Napoli.

“Zanoli ha rinnovato fino al 2026 con il Napoli, l’annuncio arriverà nei prossimi giorni. Il ragazzo piace molto in Serie B ma attualmente resta in azzurro. Contini è stato proposto al Crotone, ma il primo obiettivo dei calabresi per la porta è Wladimiro Falcone della Sampdoria".