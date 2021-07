Lovato ad un passo dall'Atalanta: nei prossimi giorni l'ufficialità

Secondo quanto riportato da Sky Sport Matteo Lovato sarà presto un nuovo calciatore dell'Atalanta. Il difensore italiano, autore di un'ottima stagione con la maglia dell'Hellas Verona, è infatti ad un passo dalla Dea. Nei prossimi giorni ci sarà l'annuncio ufficiale del trasferimento.

In questo modo i nerazzurri hanno di fatto già trovato il sostituto, che però non sarà certo l'unico, di Cristian Romero, che potrebbe partire nei prossimi giorni per passare al Tottenham. Bruciata la concorrenza delle squadre italiane e straniere: il calciatore piaceva anche al Napoli.