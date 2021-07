In onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Roberto Ciampaglia, sindaco di Rivisondoli. Rivisondoli sarà la località in cui alloggerà il gruppo squadra del Napoli durante il ritiro a Castel di Sangro. Il sindaco della stessa, ha risposto a quelle che potrebbero essere le difficoltà di spostamento e lasciato un messaggio di benvenuto ai tifosi azzurri.

"Il ritiro ha portato un aumento dei turisti? Le strutture sono piene perché siamo nel clou della stagione estiva, è un onore ospitare il Napoli per il numero dei turisti che in tutto il mondo onorano la maglia azzurra.

Difficoltà logistiche nello spostamento della squadra? La distanza da Castel di Sangro è di 10km con strada comodissima in pullman. Si arriva a Castel di Sangro in dieci minuti e non ci sono difficoltà logistiche. Ho incontrato Spalletti ed il presidente, De Laurentiis l'anno scorso ha visitato il paese, gli impianti sportivi e scioviari. Conosce benissimo la località, è una persona cordiale e garbata per cui siamo onorati di ospitare tutta la squadra e lo staff del Napoli".