Ancelotti vuole portare l'azzurro al Real Madrid: le ultime

L'edizione online di Repubblica lancia un'importante novità riguardo il futuro di Kalidou Koulibaly. Vista la cessione di Varane al Manchester United, il Real Madrid è alla ricerca di un nuovo difensore centrale e il sogno di Ancelotti è proprio il difensore senegalese.

Spalletti ha fatto capire di volere a tutti i costi Koulibaly nella sua squadra e De Laurentiis non ascolterà offerte inferiori ai 60 milioni. Il presidente dei Blancos, Florentino Perez, attualmente è occupato nella trattativa che porterebbe Kylian Mbappé in Spagna e non vuole considerare altre operazioni eccessivamente costose.

Il contratto del senegalese è in scadenza nel 2023 e ora non ci sono discorsi con i suoi agenti per un rinnovo, ma il Napoli non vuole privarsi del suo colosso difensivo. Anche Koulibaly, nonostante il Real rappresenti un sogno per lui, non farà pressioni al Napoli per un'eventuale cessione.