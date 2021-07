UFFICIALE - Pjaca al Torino, i granata abbandonano la pista Ounas

C'è l'ufficialità, Marko Pjaca è un nuovo giocatore del Torino. L'attaccante bianconero arriva in prestito con diritto di riscatto in maglia granata, è dunque lui l'esterno d'attacco che tanto voleva il neo allenatore Ivan Juric.

Dopo l'arrivo di Pjaca è facile dedurre che a questo punto Adam Ounas, sondato nelle ultime settimane dal Torino, non vestirà i colori granata il prossimo anno. Una pretendente in meno dunque per l'attaccante algerino che attende di conoscere quale sarà il suo futuro.