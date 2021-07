Alvino: "Il Napoli non è preoccupato per Demme, io invece sì!"

L'infortunio di Diego Demme è un fulmine al ciel sereno nell'afosa estate di preparazione al campionato del Napoli. Il mediano italo tedesco ha riportato un infortunio nel corso dell'amichevole contro la Pro Vercelli le cui conseguenze sono piuttosto gravi. L'operazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro è riuscita, ma Demme resterà lontano dai campi per almeno 2 mesi.

Carlo Alvino, noto giornalista sportivo, ha detto la sua sull'infortunio di Demme ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Al di là dell'infortunio Alvino ha posto sotto la lente di ingrandimento un aspetto riguardante la rosa azzurra. A tal proposito il giornalista ha detto di essere "preoccupato". Di seguito le parole di Alvino a riguardo.

"Infortunio di Demme? Il Napoli fa sapere di essere tranquillo sui tempi di recupero. Secondo loro non saranno molto lunghi ed il calciatore sarà presto a disposizione. Io invece sono preoccupato: se già prima si reclamava un centrocampista per sostituire Bakayoko, adesso ne servirà un altro. Basarsi sui tempi di recupero è come sedersi ad un tavolo di poker".