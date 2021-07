Ceccarini svela: "Koulibaly-Real Madrid? Ecco la verità"

Niccolo Ceccarini, giornalista di Mediaset Premium, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni sul futuro di Kalidou Koulibaly. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Koulibaly? E' uno dei difensori più forti in circolazione, piace moltissimo a Spalletti. Al momento non ci sono offerte per il senegalese, anche perchè le squadre non hanno grandissime possibilità economiche.

Una delle potenziali offerenti potrebbe provenire dalla Spagna in quanto il Real Madrid dopo aver venduto Sergio Ramos ha ceduto anche Varane. Ma al momento non è stata formulata nessuna offerta, anche il Real ha la necessità di far quadrare i conti".