Tre club di Serie A su Ounas: svelato il prezzo!

Secondo quanto riferito da Ciro Venerato, esperto di mercato Rai, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, ci sarebbero tre squadre di Serie A su Adam Ounas:

"Su Ounas ci sono Torino, Venezia e Verona. Il Napoli però fa una valutazione molto alta dell'attaccante algerino: 25 milioni di euro trattabili".

Il funambolo, che aveva già ben figurato in prestito a Crotone, si è messo bene in mostra nel ritiro di Dimaro e starebbe convincendo Spalletti e De Laurentiis a tenerlo in rosa, verosimilmente come vice Insigne sulla sinistra. Estate della verità per il classe 1996 che vuole guadagnarsi il suo spazio in maglia azzurra.