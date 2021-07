Gianni Di Marzio: "Il Napoli ha mezzi giocatori da dover vendere"

Gianni Di Marzio è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli. Ecco le sue parole:

"Il Napoli ha mezzi giocatori da dover vendere: Malcuit non è un'alternativa valida a Di Lorenzo, Luperto è un buon giocatore ma può andare via così come Lobotka e Mario Rui. Elmas è giovane e pieno di ingegno, deve solo migliorare a livello fisico, su lui ci si può contare. Ciciretti chi? Buono ma anche lui va venduto".

I possibili innesti

"Per me va inserito in rosa un terzino sinistro e un playmaker, serve un giocatore come Pjanic che fa il professore in mezzo al campo".