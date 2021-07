Petagna, parla l'agente: "Andrea all'Inter? Questa è l'idea del Napoli"

Giuseppe Riso, agente di Andrea Petagna, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb e ha dato aggiornamenti riguardo il possibile approdo di Petagna all'Inter.

Petagna può partire?

“Io non muovo nessuno, nel caso lo devono fare loro. Inter? Il Napoli non lo fa muovere. Se Inter chiama? A Napoli con Spalletti sta bene, non parla di mercato”.