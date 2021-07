Insigne-Napoli: tutto è legato alla volontà del giocatore. C'è una cosa che infastidisce il club

Il Napoli non vuole rinunciare a Lorenzo Insigne ma la questione riguardante il rinnovo contrattuale con i partenopei ha tanto a che vedere con la volontà del giocatore.

Nella trattativa non aiutano i post sui social dell'entoruage del giocatore che hanno infastidito il club.

Dal canto suo, ADL, non ha intenzione di fare il primo passo perché ha già chiarito la posizione dirigenziale: abbassare il monte ingaggi e far respirare le casse del Napoli gravemente colpite dal COVID-19 così come quelle di tanti altri club.

La dirigenza azzurra non può più garantire l'ingaggio da 5 milioni di euro al Capitano e punta al ribasso: la decisione se restare o meno, quindi, è interamente rimessa al giocatore. Se rinuncia a qualcosa, l'affare è fatto.

Il Napoli è anche pronto all'evenienza di perderlo a parametro zero. A riportare il tutto è l'edizione odiierna de Il Mattino.