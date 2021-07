Clementino sul tatuaggio in onore di Insigne: "L'ho sentito per tutto l'Europeo, l'avevo già deciso"

Al Corriere dello Sport, il noto rapper napoletano Clementino ha rilasciato un'intervista sulla vittoria degli Europei. La vittoria azzurra, auspicata dallo stesso sui social, ha contribuito a stringere il rapporto con i calciatori campani. Il rapper ha commentato come è nato il tatuaggio in onore di Lorenzo Insigne:

"Con Insigne mi sono sentito per tutto l'Europeo, sono stato il portafortuna dell'Italia perché ho pronosticato il risultato delle prime due partite e un grande Europeo per Insigne, Immobile e Donnarumma, come è accaduto. Prima della finale avevo già deciso che se l'Italia avesse vinto mi sarei tatuato la scritta. Mandai la foto alle cinque del mattino a Lorenzo e mi disse: 'Sei un pazzo, ti voglio bene fratello'. Mi aveva già videochiamato dopo la finale di Wembley, tra di noi c'è un bel rapporto. Sono un grande tifoso del Napoli e anche suo amico perciò mi piacerebbe vederlo ancora a lungo con la maglia del Napoli".