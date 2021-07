Invasione di campo censurata: la reazione di Insigne fa il giro del web

Nei minuti finali di Italia-Inghilterra le telecamere hanno sapientemente oscurato un'invasione di campo che ha tenuto ferma la partita per qualche attimo. Una scelta presa dalla finale di Champions del 2018, quella di oscurare invasioni per evitare di incoraggiare comportamenti simili.

La scena è stata raccontata sapientemente in telecronaca: un invasore, anche piuttosto atletico, è sfuggito ripetutamente ai tentativi di placcaggio degli steward, per poi essere acciuffato non senza fatica.

La scena è stata pubblicata sui social dal cantante Fabio Rovazzi e ripresa da diverse pagine. Molti hanno fatto notare la reazione quasi spaventata di Insigne, che si è rapidamente defilato e allontanato dall'invasore quasi come fosse spaventato. Inquadrato dalle telecamere, l'espressione facciale di Insigne è stata di disappunto verso l'autore del gesto.

https://www.instagram.com/p/CROqQz5gaj8FFfNiUbV3VohZKsaMdp3wDleFVE0/

https://twitter.com/tiny_andry/status/1414568468796645382