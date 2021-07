L'Inghilterra passa su rigore, polemiche sui social: rigore generoso e due palloni in campo

La seconda semifinale tra Inghilterra e Danimarca regala spettacolo ma anche qualche polemica. Al fischio finale hanno trionfato gli inglesi, a nulla è servito la perseveranza dei danesi che hanno resistito fino al minuto 104'. Il goal del vantaggio inglese è arrivato su rigore, a vista di molti, molto generoso.

Il contatto avvenuto in area tra Maehle e Sterling è stato subito ravvisato dall'arbitro olandese Makkelie. Dopo la revisione al Var, quest'ultimo ha assegnato il rigore all'Inghilterra. Su Facebook, l'ex calciatore Alessandro Renica ha commentato la decisione dell'arbitro:

"Dopo questo rigore dato non capisco cosa serve il var …per me non è rigore non lo tocca nemmeno e non mi si venga a dire che puniscono l’intenzione del difensore danese che non lo tocca per me ..io non lo avrei mai dato..".

Per di più, ad aumentare i dubbi e le polemiche, ci sarebbe stata la presenza di due palloni in campo nell'azione che ha portato al contatto da rigore. Aldilà dei dubbi e delle polemiche, sarà Italia-Inghilterra!