Donnarumma non trattiene l'emozione: "Pianto? So da dove sono partito, non era facile"

L'Italia è in finale di Euro2020, vince ai rigori sulla Spagna di Luis Enrique grazie alla parata di Donnarumma su Morata. L'attaccante juventino aveva riportato il punteggio sul pari ma poi si è lasciato ipnotizzare dal portiere di Castellammare. Ai microfoni di Sky Sport, il portiere azzurro ha manifestato tutta la sua emozione:

"Pianto? Sappiamo dove siamo partiti, so dove sono partito io e in quell'istante c'era tutto. Ho pensato che sono in finale dell'Europeo e siamo partiti dal basso, non era facile. Non si descrivono le emozioni che provo, è incredibile, adesso mi godo il momento con i miei compagni e dedichiamo la vittoria a Spina (Spinazzola ndr) che ci ha mandato anche un video pre-partita. Ho sentito la spinta di tutti gli italiani.

Battere i record? Difficile perché i portieri prima di me sono la storia, ce la metterò tutta, lavorerò al 100% giorno per giorno. Rigore di Morata? Molto istinto perché quando arrivi lì non hai tempo per pensare ma prima della partita studiamo i rigori".