Insigne commenta il suo gol: "Uno dei più belli e importanti con questa maglia"

Intervenuto ai microfoni si SkySport, l'autore del secondo gol azzurro Lorenzo Insigne ha commentato così la grande vittoria della Nazionale.

"Questa sera ho segnato uno dei gol più belli e importanti con questa maglia. Al di là del gol, sono contento per aver raggiunto la semifinale e soprattutto per la prestazione del gruppo. Anche chi non gioca ci tiene sempre, e questo è un grande merito di Roberto Mancini.

Ho visto Spinazzola piangere, spero davvero che non sia nulla di grave e che potremo recuperarlo. Per noi è un giocatore fondamentale.

Io Leader? Non direi, siamo tutti insieme un grande gruppo che sta disputando un grande Europeo. Domenica scorsa contro l'Austria non ho fatto una grande partita, ma va bene così".