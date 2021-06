Mario Rui verso il Galatasaray: domani l'incontro per chiudere la trattativa!

Alfredo Pedullà, giornalista esperto di calciomercato, tramite il proprio sito ufficiale ha parlato del possibile addio di Mario Rui. Il terzino portoghese sembra essere molto vicino al Galatasaray. Ecco quanto evidenziato:

"Sirene turche per Mario Rui, in uscita dal Napoli. Dopo quanto anticipato diversi giorni fa, il Galatasaray è in pressing per il terzino sinistro che ha ancora un lungo contratto con il club di De Laurentiis. Tra le due società è stato raggiunto un accordo di massima per 5 milioni più bonus. Domani ci sarà l’incontro per trovare la quadratura sull’ingaggio, passaggio decisivo per formalizzare il trasferimento".

"Mario Rui ha aperto alla soluzione turca, ora serve la totale quadratura. E poi il Napoli andrà con calma alla ricerca di un terzino sinistro: il primo della lista resta Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea, possibilmente in prestito con diritto di riscatto".