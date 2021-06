FOTO - Malcuit pronto a tornare a Napoli: si allena già in maglia azzurra!

Kevin Malcuit sembra pronto per tornare al Napoli. Il terzino in prestito alla Fiorentina, tramite il suo profilo Instagram ha postato una foto che lo vede allenarsi con la maglia del Napoli. Il giocatore non ha trovato spazio nel Napoli di Gattuso.

Ora con l'arrivo di Luciano Spalletti, sembra pronto a volersi giocare le sue carte per sulla fascia destra. Con la partenza di Hysaj, è l'unico terzino destro della rosa dopo Di Lorenzo.

FOTO