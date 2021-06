De Laurentiis romperà il silenzio stampa il 30 giugno a Roma: i temi della conferenza

Appuntamento fissato alle 16, in un Grand Hotel nel cuore di Roma mercoledì prossimo per una conferenza stampa in cui Aurelio De Laurentiis romperà un silenzio stampa che il 30 giugno "compirà" 190 giorni.

C'è grande attenzione per l'evento a cui parteciperanno tanti media provenienti da tutta Europa: molti saranno i temi da toccare; si parlerà sicuramente della questione diritti tv e di riflesso anche della Superlega, fino ad arrivare agli allenatori: Rino Gattuso e Luciano Spalletti.

La copertura dell'evento sarà garantita anche dai canali social del Napoli per consentire ai tifosi di ascoltare in diretta le parole del patron azzurro. Sarà spezzato un silenzio stampa che avvinghia la squadra dallo scorso febbraio e così sarà possibile anche conoscere la data di presentazione di Spalletti e le prime parole del tecnico da allenatore del Napoli.