Kaio Jorge può arrivare in Serie A: chi lo vuole!

In questi giorni si sono intensificati i contatti tra le dirigenze di Juventus e Milan e l'entourage di Kaio Jorge: la giovane e promettente stella brasiliana del Santos. A riportarlo è l'edizione odierna di TuttoSport.

Il classe 2002, per un po', era finito anche nel mirino dei partenopei prima di uscire dai radar e, proprio gli azzurri, si sarebbero defilati per la trattativa che ora procede spedita verso altri binari. Forse però, ben presto, potremmo apprezzare comunque la classe del giovane brasiliano in Serie A con altre casacche.