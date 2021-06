Auriemma: "Napoli, buco in bilancio da 19 milioni da coprire, ora come ora il mercato è fermo"

Per il momento storico che sta vivendo il calcio quest'estate sarà un calciomercato diverso, molto complicato. A confermare ciò sono anche le parole di Raffaele Auriemma, storico giornalista campano, rilasciate a StarCasinò. Ha parlato del momento economico del club azzurro, soffermandosi inoltre sulle difficoltà che sta incontrando il Napoli nell'intavolare le trattative di mercato, causa concomitanza con gli Europei di calcio. Ecco quanto ha affermato:

"Il Napoli sta aspettando che uno tra Koulibaly e Fabian Ruiz possa essere ceduto dinnanzi ad una corposa offerta, così da poter investire la cifra richiesta (almeno 50 milioni di euro) per coprire il buco di bilancio (19 milioni di euro) creatosi nell'ultima stagione ed usufruire del resto per imbastire una rosa competitiva, seguendo le direttive di Spalletti. Direttive che oggi hanno un valore e tra un mese potrebbero cambiare, perché uno come Insigne che ha il contratto ormai in scadenza, dovrà essere ceduto al miglior offerente, se il suo agente non dovesse trovare l'accordo con il presidente De Laurentiis per il rinnovo.

Spalletti, poi, dovrà capire se i rientranti Ounas, Malcuit e Luperto potranno essere inseriti nella rosa dei 25 da consegnare in Lega e se Lobotka potrà essere rilanciato dopo il periodo di adattamento in maglia azzurra. Insomma, per Spalletti il mercato in entrata non sembra essere al momento una priorità.“