Non solo Nuno Tavares, il Napoli pensa a Ben Davies del Tottenham!

Secondo l'edizione odierna de "La Gazzetta dello Sport", al Napoli piace Ben Davies, ma tra i due club non c'è stato nessun contatto:

"Il suo è sicuramente un profilo interessante, ma col club inglese non c’è stato nessun contatto, finora. Davies ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e il suo cartellino costa intorno ai 15 milioni di euro. Nella scorsa stagione, il nazionale gallese ha sommato 38 presenze, di cui 20 in Premier League, realizzando anche un gol".