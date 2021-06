Gazzetta: “L’Italia senza Insigne è come il tiramisù senza mascarpone”

Ha vinto per 1-0 contro il Galles, nel pomeriggio di ieri, l’Italia. Tre vittorie su tre, nove punti realizzati, sette reti segnate e zero subite. Ora gli ottavi, sabato, contro una tra Austria ed Ucraina. Ieri Mancini ha dato spazio alle seconde linee, con otto cambi dal primo minuto e l’ingresso di Raspadori, Castrovilli e Sirigu – tra gli altri – nella ripresa.

L’assenza di alcuni titolarissimi si è fatta però sentire, come sottolinea anche La Gazzetta dello Sport, che parla di Insigne: “Divampa la nostalgia a sinistra. Abituati a Beep-Beep Spinazzola che arriva sulla linea di fondo in motorino, stona vedere Emerson che frena la corsa e appoggia in orizzontale. L’unica volta che ci prova, implode per mancanza di gambe. Ha giocato poco al Chelsea e si vede.

L’Italia senza le sincronie a sinistra di Insigne-Spinazzola è come il tiramisù senza mascarpone. Non a caso, le palle più interessanti le scodella il mancino di un ottimo Bastoni”.