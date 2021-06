Biasin: “Spalletti è un grande allenatore: ha lanciato lui l’Inter verso lo scudetto”

Fabrizio Biasin è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Spalletti ha un carattere spigoloso ma ha anche tante qualità. Può stare simpatico o no, ma in realtà è una bella persona. Lui ha lanciato l’Inter verso lo scudetto con le due qualificazioni in Champions”.

“Spalletti ha sbagliato la gestione Icardi, si poteva affrontare la cosa in maniera meno drastica, ma tanti avrebbero fatto le cose come lui. L’Inter alla fine è riuscita a qualificarsi in Champions nonostante sembrasse una stagione drammatica”.

“A suo tempo poi Icardi e Spalletti si sono chiariti. Poi è uno che manda a fare in culo i giornalisti. Ma lo fa in maniera molto elegante”.