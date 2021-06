Il Crotone chiede Zerbin al Napoli: si tratta per il prestito

Il Napoli sta lavorando per portare dei giocatori importanti a Spalletti, ma contemporaneamente sta operando sul lato cessioni. Dopo l’interesse registrato dalla società azzurra per Messias, continuano le operazioni tra Crotone e Napoli: secondo Nicolò Schira, i pitagorici hanno chiesto al Napoli il prestito di Alessio Zerbin, fantasista classe 1999.

Zerbin nell’ultima stagione ha giocato nella Pro Vercelli, in cui ha segnato 5 gol e fornito 12 assist in 33 partite. Il fantasista, ex primavera del Napoli, ma ancora di proprietà degli azzurri, all’età di 22 anni potrebbe ricevere l’opportunità di competere in una squadra importante di Serie B. Giuntoli sta cercando di sfoltire la rosa, piazzando gli esuberi della squadra, ma questa notizia gioverebbe non solo al Napoli, ma anche al giocatore stesso.